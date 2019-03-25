Трамп пожаловался на позднее завершение «российского дела»
Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в американские выборы должно было закончиться раньше. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Есть много людей, которые сделали плохие вещи там, я бы сказал, это было предательство», — сказал Трамп.
Реклама
По его словам, речь идет о «фальшивых заявлениях» некоторых людей.
Он также добавил, что хотел бы, чтобы данное расследование закончилось «намного быстрее».
Ранее СМИ сообщили, что история проклянет Трампа за «российское дело».