LA Times поспорила с Трампом из-за итогов «российского дела»

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Президент США Дональд Трамп и его сторонники по объективным причинам радуются тому, что минюст опубликовал краткое изложение основных выводов специального прокурора США Роберта Мюллера и почти двухлетнего расследования на предмет вмешательства России в президентские выборы 2016, пишет в редакционной колонке Los Angeles Times.

Трамп охарактеризовал итоги Мюллера как собственное «полное оправдание», однако это не так, отмечает издание. Генеральный прокурор США Уильям Барр, представивший итоги расследования Мюллера, объявил об отсутствии сговора Трампа с представителями России.

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«Конечно, это победа президента. Если на то пошло, это хорошая новость для страны», — пишет LA Times.

Однако Мюллер не заключал, что Трамп не препятствовал правосудию, отмечает издание. Несмотря на то, что Мюллер не обвинил президента США в преступлении, он и не оправдал его, говорилось в заявлении генпрокурора. Мюллер не пришел к окончательному выводу, считаются ли действия Трампа препятствием правосудию или нет.

Противоположные точки зрения, а также множество оставшихся без ответов вопросов говорят о необходимости того, чтобы конгресс США и американская общественность получили доступ к полному варианту доклада Мюллера с минимальной редактурой, необходимой лишь для защиты секретной информации из сферы национальной безопасности, заключает издание.