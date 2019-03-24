Как Путин готовится к публичным мероприятиям, рассказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем заключается подготовка российского лидера Владимира Путина к публичным мероприятиям. Об этом сообщает ТАСС.

«Работает с информацией, которую он получает по линии разных ведомств», — сказал Песков.

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По его словам, Путин совершает телефонные звонки и проводит встречи с главами различных министерств.

Он также добавил, что в ходе подготовки Путин принимает новые сведения о внешних и внутренних делах России.

Ранее сообщалось, что Песков подтвердил встречу Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.