В храмах ПЦУ помолятся за справедливые президентские выборы
Предстоятель новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний издал распоряжение «возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах» президента Украины до завершения избирательного процесса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
Необходимость молиться о справедливых выборах в ПЦУ объяснили «особой ответственностью» жителей страны в период президентской кампании.
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«Еще молимся, чтобы Господь Бог дал нам дух разума совершить справедливый выбор Главы государства Украинской и помиловал нас», — говорится в тексте молитвы.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на приглашение на украинские выборы.