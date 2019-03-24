В храмах ПЦУ помолятся за справедливые президентские выборы

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Предстоятель новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний издал распоряжение «возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах» президента Украины до завершения избирательного процесса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Необходимость молиться о справедливых выборах в ПЦУ объяснили «особой ответственностью» жителей страны в период президентской кампании.

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«Еще молимся, чтобы Господь Бог дал нам дух разума совершить справедливый выбор Главы государства Украинской и помиловал нас», — говорится в тексте молитвы.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на приглашение на украинские выборы.