Опрос: Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга

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Шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах на Украине даже в случае проведения второго тура, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на исследование центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. А.Яременко.

По данным соцопроса, если Зеленский выйдет во второй тур с главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, то он одержит победу с результатом в 36,9% голосов, тогда как его оппонент наберет только 21,4%. Если он станет конкурентом нынешнего президента Петра Порошенко, то выиграет с результатом 41,1% (против 18,2%), считают авторы исследования.

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Отмечается, что соцопрос проводился с 11 по 18 марта, в нем приняли 2047 совершеннолетних респондента.

Ранее сообщалось, что Порошенко возглавил президентский антирейтинг.