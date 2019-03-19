Трампу не нравятся усы Болтона, рассказал муж советника президента США

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Муж советницы Белого дома Джордж Конуэй поделился некоторыми подробностями диалогов с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает MediaITE.

По словам Конуэя, во время одной из поездок американский лидер сказал Конуэю, что ему не нравятся усы его помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

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«Ему не нравились его [Болтона] усы. Он продолжал и продолжал о них говорить», — отметил Конуэй.

Ранее Трамп назвал Конуэя «полным неудачником» в ответ на его комментарии о психической неуравновешенности американского президента.