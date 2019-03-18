Женщина может стать вице-президентом в США после выборов 2020 года

Несколько кандидатов в президенты США от демократов заявили, что после выборов 2020 года место вице-президента может занять женщина, сообщает The New York Times.

В частности, такое мнение высказали кандидаты Кори Букер и Бето О'Рурк. Они ззаявили, что назначат на этот пост женщину в случае победы на выборах.

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Ранее сообщалось, что журналист агентства Reuters скрывал информацию, которая может повредить кандидату в президенты США демократу Бето О`Рурку.

Отмечается, что О'Рурк когда-то участвовал в деятельности печально известной хакерской группировки, однако позже стало известно, что репортерам агентства была известна эта информация, которую они не разглашали, пока О'Рурк не проиграл свою гонку в сенате от Техаса.