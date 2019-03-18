Журналист Reuters утаивал неудобную для О'Рурка информацию

Журналист агентства Reuters скрывал информацию, которая может повредить кандидату в президенты США демократу Бето О`Рурку, сообщает Daily Caller.

Отмечается, что Бето О'Рурк когда-то участвовал в деятельности печально известной хакерской группировки, однако позже стало известно, что репортерам агентства была известна эта информация, которую они не разглашали, пока О'Рурк не проиграл свою гонку в сенате от Техаса.

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Ранее объявивший об участии в президентской гонке на выборах 2020 года демократ Бето О`Рурк заявил, что href=«https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/03/17/n_12758012.shtml»> его пол и гендер не станут для него помехой в ходе избирательной кампании.

13 марта Бето О`Рурк объявил о намерении баллотироваться президентом США в качестве кандидата от Демократической партии на выборах в 2020 году.