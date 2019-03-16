Националисты забросали плюшевыми свиньями администрацию Порошенко

В Киеве около трех тысяч сторонников «Национального корпуса», протестующих возле администрации президента Украины Петра Порошенко, забросали здание игрушечными свиньями. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Отмечается, что во время акции протеста националисты выкрикивали лозунги против украинских властей, скандировали «Свинарчуков за решетку».

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По данным агентства, представители партии анонсировали новую акцию протеста в следующую субботу, 23 марта.

Сторонники «Национального корпуса» переместились к администрации Порошенко с Майдана, где ранее потребовали привлечь к ответственности возможных причастных к хищениям в «Укроборонпроме».

Один из фигурантов расследования бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Олег Гладковский ранее имел фамилию Свинарчук.