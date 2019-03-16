МИД: санкции ЕС поощряют провокации Киева

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В российском МИДе заявили, что принимаемые решения ЕС об антироссийских санкциях — это поощрение украинской стороны к продолжению политики провокаций. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве выразили сожаление из-за того, что Евросоюз фактически солидарен с властями Киева, которые «перевернули с ног на голову» ноябрьские события в Керченском проливе.

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Также подчеркивается, что данные меры были введены в преддверии президентских выборов на Украине.

Ранее в МИД заявили, что Россия ответит на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.