Трамп решил приостановить полеты на Boeing 737 MAX в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США приостановят полеты на Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин крушения самолета в Эфиопии 10 марта, сообщает «Эй-би-си».

Отмечается, что Трамп принял такое решение после давления со стороны других стран.

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Ранее сообщалось, что США решили не запрещать полеты Boeing 737 MAX 8. Однако ряд стран остановили эксплуатацию Boeing 737 MAX и закрыли воздушное пространство для этих самолетов.

По данным авиакомпании, самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.