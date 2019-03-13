В Нацсобрании Франции выступили за отмену антироссийских санкций
В Национальном собрании Франции выступили за отмену санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава фракции «Республиканцы» Кристиана Жакоба заявил, что Франция должна стремиться к сохранению целостности границы и бороться с терроризмом.
«В экономическом плане мы выступаем, конечно, за отмену санкций в отношении России», — сказал Жакоб.
Он также добавил, что фракция признает вклад российской стороны в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.