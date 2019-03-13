В Нацсобрании Франции выступили за отмену антироссийских санкций

В Национальном собрании Франции выступили за отмену санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава фракции «Республиканцы» Кристиана Жакоба заявил, что Франция должна стремиться к сохранению целостности границы и бороться с терроризмом.

«В экономическом плане мы выступаем, конечно, за отмену санкций в отношении России», — сказал Жакоб.

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Он также добавил, что фракция признает вклад российской стороны в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.