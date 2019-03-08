Берлускони снова стал фигурантом дела о коррупции

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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь может предстать перед судом как подозреваемый в рамках дела о коррупции в одном из высших надзорных органов страны, сообщает итальянское агентство Agi.

Отмечается, что в список подозреваемых Берлускони внесла римская прокуратура, которая сочла подозрительным вердикт Госсовета Италии, который занимается вопросами охраны законности в области управления.

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По данным агентства, в марте 2016 года Госсовет отменил решение суда о том, что экс-премьер должен был передать 9,99% акций на сумму около €1 млрд принадлежащего ему банка Mediolanum. Прокуратура считает, что это решение может быть коррупционным.

В прошлом году стало известно, что бывшая секретарша Берлускони оставила ему наследство в €3 млн.