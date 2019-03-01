Пакистан согласился на посредничество России в конфликте с Индией

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Пакистан согласен принять предложение России о посредничестве в урегулировании конфликта с Индией. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что мнение индийской стороны на данный момент неизвестно.

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«Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность», — отметил Шах Мехмуд Куреши.

В четверг, 28 февраля, глава министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить площадку Индии и Пакистану для переговоров.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана обострился после 14 февраля, когда произошел теракт рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир.