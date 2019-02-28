Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле
Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН собственный проект резолюции по Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, российский проект был представлен в противовес американскому.
Как отмечается, российский проект резолюции по Венесуэле предлагает отстаивать независимость и суверенитет республики.
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Голосование по этому проекту в СБ ООН может пройти 28 февраля.
Ранее сообщалось, что Россия, Индия и Китай выступили против военного сценария в Венесуэле.