Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

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Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН собственный проект резолюции по Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, российский проект был представлен в противовес американскому.

Как отмечается, российский проект резолюции по Венесуэле предлагает отстаивать независимость и суверенитет республики.

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Голосование по этому проекту в СБ ООН может пройти 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Россия, Индия и Китай выступили против военного сценария в Венесуэле.