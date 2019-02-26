СМИ узнали место саммита Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

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Северная Корея и Соединенные Штаты договорились о проведении саммита глав стран в люксовом отеле Sofitel Legend Metropole в столице Вьетнама Ханое, передает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на осведомленный источник.

По имеющимся данным, глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп сначала встретятся за ужином в среду, 27 февраля, ее место ее проведения неизвестно. На следующий день Трамп и Ким Чен Ын начнут развернутые переговоры в отеле Sofitel Legend Metropole.

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Как отмечается, если переговоры пройдут успешно, в этом отеле главы США и КНДР выступят с совместным заявлением, «чтобы подвести итог переговоров».

Саммит глав США и КНДР состоится 27-28 февраля в Ханое.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам.