Ким Чен Ын и Трамп пообедают вместе

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп перед началом официальных переговоров в Ханое вместе пообедают, передает ТАСС.

Это произойдет в среду, 27 февраля.

Отмечается, что и Трамп и Ким Чен Ын прибудут во Вьетнам во вторник, 26 февраля, но в течение этого дня их встреча не планируется.

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Ранее сообщалось, что Трамп собрался побеседовать «с глазу на глаз» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Второй саммит США-КНДР пройдет в Ханое 27-28 февраля.