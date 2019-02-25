Ким Чен Ын и Трамп пообедают вместе
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп перед началом официальных переговоров в Ханое вместе пообедают, передает ТАСС.
Это произойдет в среду, 27 февраля.
Отмечается, что и Трамп и Ким Чен Ын прибудут во Вьетнам во вторник, 26 февраля, но в течение этого дня их встреча не планируется.
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Ранее сообщалось, что Трамп собрался побеседовать «с глазу на глаз» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Второй саммит США-КНДР пройдет в Ханое 27-28 февраля.