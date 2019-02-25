На Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича

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На Украине задержали по подозрению в госизмене экс-главу Генштаба ВСУ Владимира Заману, который возглавлял пост во времена правления экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источников, Замана уже задержали, в настоящее время проводятся обыски.

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«Суть предъявленных обвинений пока не известна», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Экс-президента Украины приговорили по делу о госизмене.