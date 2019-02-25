США и КНДР могут договориться о завершении Корейской войны

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Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече в Ханое могут договориться о завершении Корейской войны. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, речь идет о заключении мирного договора, который формально закончит Корейскую войну.

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Как отмечается, об этом заявил официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен побеседовать «с глазу на глаз» с Ким Чен Ыном.