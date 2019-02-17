СМИ: Абэ номинировал Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после поступившей от Вашингтона неформальной просьбы. Об этом пишет газета The Asahi со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным издания, американская сторона неофициально попросила Токио выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове после саммита глав США и КНДР в Сингапуре в июне 2018 года.

16 февраля Трамп сам объявил о том, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира за его работу с Северной Кореей. По словам американского лидера, премьер Японии показал ему копию соответствующего письма на пять страниц.