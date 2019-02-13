Небензя счел оговоркой по Фрейду слова постпреда ФРГ о «взятии» Россией Минска

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Российский постпред при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза поправил немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявившего, что Россия «брала Минск». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона «брала Берлин», а в случае Минска речь идет об освобождении.

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«Мой друг Кристоф, видимо, оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году «взяла Минск», — сказал Небензя.

В ответ на слова Хойсгена об «оккупации» Минска и Донецка Небензя напоминал, что в 2015 году российских солдат не было в Минске. Он подчеркнул, что у России нет намерений кого-то «брать» или вторгаться на чью-либо территорию.

Ранее Небензя ответил на угрозы новых санкций США.