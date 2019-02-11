Axios назвал вероятное место встречи Трампа и Си Цзиньпина

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Встреча глав США Дональда Трампа и Китая Си Цзиньпина может пройти в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго на юге Флориды. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника в Белом доме.

По словам источников, советники президента США неофициально ведут переговоры о проведении саммита двух лидеров во Флориде. При этом оба подчеркнули, что точное место еще не определено. По результатам саммита Вашингтон и Пекин могут завершить торговую войну.

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Предполагается, что встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в середине марта текущего года.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что США и КНР могут продлить сроки достижения торговой сделки.