Гуайдо: Россия и КНР защищают не Мадуро, а свои инвестиции

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Россия и Китай якобы защищают свои инвестиции в Венесуэле, а не президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, Мадуро не может предложить России и Китаю «стабильность и гарантии».

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Он также добавил, что оппозиция Венесуэлы выступает за стабильность в республике.

Гуайдо подчеркнул, что не верит в то, что Москва и Пекин «действительно на стороне» Мадуро.

Ранее сообщалось, что Мадуро призвал Евросоюз услышать «правду о Венесуэле».