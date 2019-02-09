В Госдепе рассказали о переговорах США и КНДР
В Госдепе заявили, что представители США и Северной Кореи проведут еще один раунд переговоров перед встречей американского лидера Дональда Трампа с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам ведомства, спецпредставитель США Стивеном Биганом и советник лидера Северной Кореи Ким Ён Чхоль договорились о новом раунде переговоров.
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Как отмечается, стороны обсудили в Пхеньяне трансформацию отношений США и КНДР.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США посетит КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына.