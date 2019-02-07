Арашуков объяснил, почему позволил себя задержать

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Сенатор от Карачаево- Черкесии Рауф Арашуков в суде заявил, что за три дня узнал о том, что его собираются задержать, передает ТАСС.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

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По словам сенатора, его задержание имеет заказной характер.

«Я все знал, но не попытался скрыться, позволив им провести свою спецоперацию», — сказал Арашуков.

Он добавил, что Россия, по его мнению, является самой демократичной страной.

Ранее сообщалось, что два фигуранта дела Арашуковых были объявлены в федеральный розыск.

«Газета.Ru» следит за происходящим в зале суда в режиме онлайн.