Болтон: признавших Гуайдо военных освободят от санкций США
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в твиттере заявил, что Вашингтон намерен вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции республики Хуану Гуайдо.
«В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы», — написал Болтон.
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По его словам, США готовы снять санкции с военных Венесуэлы, которые признают Гуайдо президентом республики.
Он также посоветовал венесуэльским военнослужащим сделать «правильный выбор».
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал возможность новых выборов в Венесуэле.