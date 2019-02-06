Hill: Мюллер получит показания свидетелей по «российскому делу»
Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США поддержал передачу специальному прокурору Роберту Мюллеру показаний свидетелей по делу о «вмешательстве России» в выборы. Об этом сообщает The Hill.
По данным издания, комитет передаст Мюллеру около 50 стенограмм выступлений свидетелей по этому делу.
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Как отмечается, спецпрокурор также получит показания свидетелей со слушаний, которые проводились в закрытом режиме.
При этом новая информация позволит Мюллеру предъявить новые обвинения по «российскому делу».
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об обвиняемых по делу о «вмешательстве России».