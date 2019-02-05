Мадуро прокомментировал возможность проведения выборов в Венесуэле
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что новых президентских выборов в стране в ближайшее время не будет. Об этом он рассказал RT.
По его словам, по просьбе оппозиции за последние полтора года было проведено шесть выборов, а за последние 20 лет — 25 выборов.
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«Проблема в оппозиции, а не в очередных выборах...В Венесуэле нет дефицита в выборах», — отметил Мадуро.
Венесуэльский лидер добавил, что ближайшие (парламентские) выборы состоятся в 2020 году.