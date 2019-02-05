Лидер украинской Радикальной партии вызвал на дебаты Порошенко, Тимошенко и Зеленского
Депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко призвал всех популярных кандидатов в президенты Украины провести теледебаты. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Ляшко отметил, что хотел бы провести «прямые» теледебаты со всеми кандидатами, у которых «есть хотя бы 5%» рейтинга. Среди них он назвал действующего украинского президента Петра Порошенко, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, шоумена и юмориста Владимира Зеленского.
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«Это будет честно по отношению к избирателю», — подчеркнул Ляшко.
Он также выразил мнение, что жителям страны надоели «шоу одного лживого актера» на центральном украинском телеканале.
Ранее стало известно, что Ляшко выдвинули в президенты Украины.