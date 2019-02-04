Гуайдо признал эффективность санкций ЕС против Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/12129277/RTS2AGBF-pic905-895x505-5821.jpg">

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что европейские санкции против Венесуэлы продемонстрировали свою эффективность, приводит слова политика портал Infobae.

По словам Гуайдо, эффективность санкций доказывает активизация протестов в стране.

Реклама

Он также осудил действующего президента Николаса Мадуро за отказ принимать гуманитарную помощь от других государств.

Ранее сообщалось, что в Великобритании могут ввести санкции против Венесуэлы.