Гуайдо признал эффективность санкций ЕС против Венесуэлы
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что европейские санкции против Венесуэлы продемонстрировали свою эффективность, приводит слова политика портал Infobae.
По словам Гуайдо, эффективность санкций доказывает активизация протестов в стране.
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Он также осудил действующего президента Николаса Мадуро за отказ принимать гуманитарную помощь от других государств.
Ранее сообщалось, что в Великобритании могут ввести санкции против Венесуэлы.