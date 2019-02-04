Главу района Петербурга уволили после внезапно обнаруженной трехметровой сосульки

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Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение об отставке главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова после «незапланированного объезда». Об этом сообщается на сайте местной администрации.

На сайте говорится, что Беглов лично убедился в том, что район плохо убирают, а перед травмпунктами выстроились очереди. В пресс-службе администрации подчеркнули, что и.о. губернатора «особенно возмутило», что в оперативном штабе районной администрации в воскресенье работали только уборщица и представитель прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице «висела огромная трехметровая сосулька».

В апреле прошлого года сообщалось, что в Мурманске гигантская сосулька разбила Porsche первого вице-губернатора области.