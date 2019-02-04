В Швеции признали Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы

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Глава шведского МИДа Маргот Валльстрем заявила, что страна намерена признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо как легитимного временного главу Венесуэлы. Об этом она рассказала на радио Sveriges Radio.

По ее словам, правительство Швеции поддерживает Гуайдо и считает его законным временным президентом.

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Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Гуайдо не причинять вред стране. Также Мадуро не исключил гражданской войны в Венесуэле.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.