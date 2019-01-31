МИД России: США давно планировали кризис в Венесуэле

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американская сторона планировала создание кризисной ситуации в Венесуэле. Об этом она сказала во время брифинга.

По ее словам, негативный сценарий развития событий удалось не допустить благодаря сопротивлению внутри страны, а также неприятию подобного развития событий рядом крупных государств.

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«Изменить ситуацию в Венесуэле США планировали давно и очень быстро», — подчеркнула Захарова.

Ранее МИД России приветствовал позицию латиноамериканских стран по Венесуэле.