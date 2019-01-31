Тимошенко сравнила украинский базар с Facebook

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что рынок на Украине похож на Facebook «вживую». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Она рассказала, что посетила рынок в Чернигове. Тимошенко заверила, что украинцы приходят на рынок не только для покупок, но и для того, чтобы узнать последние новости и провести «дебаты».

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«Рынок на Украине — это некий Facebook вживую... Не случайно советуют идти именно на базар, чтобы узнать, чем живет и чем дышит народ», — заключила кандидат в президенты.

Она подчеркнула, что после посещения рынка поняла, что украинцы живут «проблемами, невыясненными вопросами и тревогами». В частности, их волнует, как будет дорожать газ и смогут ли они оплатить ипотеку, отметила Тимошенко.

Ранее Тимошенко обещала наказать за коррупцию нынешнего президента страны Петра Порошенко.