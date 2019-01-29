Мадуро пообещал ответить на незаконные санкции США против Венесуэлы
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении компании PDVSA являются незаконными. Трансляция его выступления ведется в твиттере.
По мнению главы государства, американская сторона намерена «украсть» у Венесуэлы Citgo, которая является дочерней компанией PDVSA.
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«Мы предпримем все юридические, политические, оперативные меры, технические, коммерческие, для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей родине», — сказал Мадуро.
Он добавил, что власти дадут симметричный ответ и защитят интересы страны.
Ранее Мадуро заявил, что все дипломаты, представлявшие страну на американской территории, вернулись на родину.