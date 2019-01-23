Глава парламента Венесуэлы принял президентские полномочия

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо принял на себя президентские полномочия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гуаидо принес клятву перед своими сторонниками, собравшимися в районе Каракаса Чакао.

«Клянусь взять на себя полномочия исполнительной власти страны как президент Венесуэлы», — заявил политик.

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Ранее полномочия главы парламента признал президент США Дональд Трамп.

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