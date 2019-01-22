В ПАСЕ объяснили причину исключения Украины из комитета по снятию санкций

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Глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс рассказал, почему украинские депутаты не вошли в состав комиссии по снятию санкций против России, передает РИА «Новости».

По словам Кокса, Украина не попала в состав комиссии по регламенту в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за «географического баланса».

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«Оказалось, что в комитете по правилам процедуры, а также в комитете по выборам судей Украина и некоторые другие страны были перепредставлены», — рассказал Кокс.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России.