«Внутриполитический хаос»: в МИДе объяснили проблемы со встречами Путина и Трампа

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Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не встречаются чаще из-за позиции Вашингтона по этому вопросу. Свое мнение он выразил в журнале «Международная жизнь».

Рябков рассказал, что причиной «не проведения» новых полноформатных встреч лидеров стран после Хельсинки является «внутриполитический хаос» в Вашингтоне. Также он заверил, что в США существуют «силы», которые пытаются представить контакты Путина и Трампа «в качестве чего-то предосудительного».

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«Предлоги для того, чтобы встречи не состоялись, всегда находятся», — посетовал Рябков.

Ранее сообщалось, что в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа.