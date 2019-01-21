«Совет Европы — не объект шантажа»: глава ПАСЕ высказалась о ситуации с Россией

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье была переизбрана главой организации, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Паскье заявила о необходимости выполнения финансовых обязательств всеми странами участниками.

«Совет Европы не может быть объектом шантажа», — сказала Паскье.

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Она добавила, что с российской стороной нужно продолжать диалог на политическом уровне.

Ранее в МИД России заявили о несоответствии действий ПАСЕ уставу Совета Европы.