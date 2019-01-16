Лавров прокомментировал обвинения в адрес Трампа о связи с Кремлем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа в том, что он является «агентом Кремля» свидетельствует о «понижении стандартов журналистики». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Лавров признался, что ему трудно комментировать происходящее в США вокруг обвинений президента Трампа.
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«Не могу поверить, что журналисты в США искренне профессионально занимаются этими проблемами», — сказал Лавров.
«Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции в режиме онлайн.