Опрос: большинство жителей США винят в шатдауне Трампа
53% американцев считают, что затянувшаяся приостановка работы некоторых государственных учреждений США лежит на президенте страны Дональде Трампе и республиканцах. Соответствующее исследование провели The Washington Post и телеканал ABC News.
При этом, согласно проведенному опросу, только 29% считают, что в шатдауне виноваты демократы. Еще 13% считают, что в рекордной по длительности приостановке правительства виноваты представители обеих партий.
Ранее Трамп нашел виновных в шатдауне — по его мнению, это демократы.