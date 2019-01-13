Опрос: большинство жителей США винят в шатдауне Трампа

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53% американцев считают, что затянувшаяся приостановка работы некоторых государственных учреждений США лежит на президенте страны Дональде Трампе и республиканцах. Соответствующее исследование провели The Washington Post и телеканал ABC News.

При этом, согласно проведенному опросу, только 29% считают, что в шатдауне виноваты демократы. Еще 13% считают, что в рекордной по длительности приостановке правительства виноваты представители обеих партий.

Ранее Трамп нашел виновных в шатдауне — по его мнению, это демократы.