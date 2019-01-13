Трамп связал публикацию WP о первой встрече с Путиным с Amazon

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Президент США Дональд Трамп дал комментарий после того, как появилась публикация The Washington Post о том, что он якобы скрывал детали первой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам президента США, он ничего не скрывает, а газета лоббирует интересы компании Amazon.

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«У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но, когда дело касается Путина, они говорят: «О чем они беседовали?» — сказал Трамп.

Он добавил, что беседовал с Путиным об «очень позитивных вещах».

Ранее источники проинформировали о том, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.