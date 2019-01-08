Судья США сделала выговор адвокату за критику Мюллера цитатами из кино

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Судья США Дэбни Фридрик назвала непрофессиональными действия адвоката компании Concord Эрика Дюбелье, передает CNN.

По данным телеканала, судья сделала выговор Дюбелье из-за использования в судебных документах ссылок и цитат из таких кинофильмов, как «Касабланка» (1942) и «Зверинец» (1978) для критики спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2016 году.

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Дюбелье в свою очередь пожаловался на предвзятость суда.

Ранее сообщалось, что Мюллер добавил в «российское дело» голое селфи.