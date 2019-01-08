Судья США сделала выговор адвокату за критику Мюллера цитатами из кино
Судья США Дэбни Фридрик назвала непрофессиональными действия адвоката компании Concord Эрика Дюбелье, передает CNN.
По данным телеканала, судья сделала выговор Дюбелье из-за использования в судебных документах ссылок и цитат из таких кинофильмов, как «Касабланка» (1942) и «Зверинец» (1978) для критики спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2016 году.
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Дюбелье в свою очередь пожаловался на предвзятость суда.
Ранее сообщалось, что Мюллер добавил в «российское дело» голое селфи.