Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам главы государства, об итогах встречи его проинформировал вице-президент Майк Пенс.
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«Значительного прогресса не было», — заявил Трамп.
Он добавил, что следующая встреча состоится 6 января, а также подчеркнул необходимость решить проблемы на южной границе страны.
Ранее Трамп пригрозил введением ЧП для строительства стены на границе с Мексикой.