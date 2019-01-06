Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам главы государства, об итогах встречи его проинформировал вице-президент Майк Пенс.

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«Значительного прогресса не было», — заявил Трамп.

Он добавил, что следующая встреча состоится 6 января, а также подчеркнул необходимость решить проблемы на южной границе страны.

Ранее Трамп пригрозил введением ЧП для строительства стены на границе с Мексикой.