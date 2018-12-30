Лавров назвал «ложно понятой солидарностью» позицию стран ЕС по резолюции о ДРСМД

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал «ложно понятой солидарностью» позицию стран ЕС в ООН по резолюции относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

Ранее Генассамблея ООН отклонила проект резолюции России по ДРСМД. За проголосовали 43 страны, против — 46, воздержались большинство — 78 членов ООН. Голосование проходило по принципу «две трети».

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По словам Лаврова, европейские страны «пока не очень готовы» к самостоятельности в практических действиях и «следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам».

Ранее СМИ сообщили, что отказ США от ДРСМД возобновит «гонку вооружений».