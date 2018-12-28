Адвокат Трампа призвал Мюллера «расследовать себя»
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в отношении спецпрокурора Роберта Мюллера должно быть открыто расследование из-за его работы по «российскому делу», пишет Newsweek.
Адвокат заявил, Мюллера следует проверить на предмет уничтожения улик, подразумевая пропавшие текстовые сообщения между двумя агентами ФБР Питером Стржоком и Лизой Пейдж, в которых они выражали отвращение к президенту Трампу.
Джулиани также рекомендовал Мюллеру «расследовать себя» за то, что тот выступил против тюремного заключения для бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
«Может быть, Мюллеру нужно провести расследование в отношении себя на предмет заключения Флинна, как он это сделал с моим клиентом», — сказал Джулиани.
Ранее сообщалось, что агента Стрзока уволили из ФБР за оскорбления Трампа в служебной переписке.