Украинская журналистка возмутилась походом «Пети Порошенко» в «элитный» ресторан

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Украинская журналистка Ярослава Коба написала в своем фейсбуке, что президент Украины Петр Порошенко посетил «элитный» ресторан несмотря на введенное в стране военное положение.

«Только что Петя Порошенко приехал с [со своей супругой] Мариной [Порошенко] в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant», — написала Коба.

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Она также рассказала, что около заведения находилось «реально много охраны».

Журналистка предположила, что «часа через два» супруги пойдут в супермаркет или недорогое заведение, чтобы «приставать к людям» с просьбой сделать «фотку». Этим, по ее мнению, Порошенко попытается продемонстрировать, что он «народный» президент.

Ранее Илья Кива, глава Социалистической партии Украины и бывший советник главы украинского МВД, заявил, что Порошенко пьянствовал во время Евромайдана.