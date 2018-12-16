Порошенко назвал автокефалию вопросом нацбезопасности Украины

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос автокефалии является не религиозным вопросом, а вопросом национальной безопасности, передает ТАСС.

«Борьбу за автокефалию я рассматриваю не как исключительно церковный вопрос, а как борьбу за национальную безопасность», — сказал Порошенко.

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Он также пообещал защиту священникам и прихожанам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые войдут в новообразованную церковную структуру.

Украинский лидер подчеркнул, что выступает за «добровольный» подход и «тянуть туда силой» никто никого не будет.

Ранее сообщалось, что церковь Эстонии назвала законным главой УПЦ митрополита Онуфрия.