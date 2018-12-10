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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, какой будет его первая реформа после победы на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он отменит налоги для малого бизнеса.

«Мы собираемся освободить малый бизнес от налогов. Мы делаем это, чтобы дать возможность людям самим создать себе работу, чтобы обеспечить себе благополучие», — сказал Пашинян.

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Он добавил, что намерен внести изменения в налоговый кодекс, чтобы привлечь инвестиции в экономику страны.

Ранее Пашинян заявил о намерении упразднить часть министерств в Армении.