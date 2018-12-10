Бывшего вице-премьера Киргизии заподозрили в незаконном обогащении
Бывшего вице-премьера Киргизии Дуйшенбека Зилалиева задержали по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкомитета по нацбезопасности республики.
Отмечается, что Зилалиев был задержан после проверки его деклараций об имуществе.
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«Установлено, что у [подозреваемого] имеются активы в виде крупных денежных средств с неустановленным источником происхождения и имущества, которые в значительной степени превышают его официальные доходы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что главу ГУМЧС Саратовской области задержали по подозрению в коррупции.